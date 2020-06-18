Şampiyon 27. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Şampiyon 26. son bölüm izle)

Şampiyon dizisinde beklenen gün geldi ve bu akşam 26. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni yayın günüyle ekranlara gelen Şampiyon dizisinin son bölümünde neler yaşandığını ve 27. yeni bölüm fragmanını sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Şampiyon son bölüm izleme linki...

Yayın günü değişen Şampiyon dizisi artık her perşembe akşamı ekranlara gelecek. TRT’nin sevilen dizilerinden olan Şampiyon’un bu akşam 26. yeni bölümü yayınlandı. Beğeniyle takip edilen Şampiyon dizisinin 27. bölüm fragmanını ve son bölüm izleme sayfasını sizlerle paylaşıyoruz. İşte Şampiyon 27. bölüm fragmanı ve 26. son bölüm tamamı izleme ekranı…

ŞAMPİYON 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda olacak.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ŞAMPİYON 26. SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman'ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar. Öte yandan Suna bir şekilde Elif'in asıl amacının Fırat ve Yaman'ı kullanıp Derviş'in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif'e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel'in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.

Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna'ya Fırat'ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler. Kerem'in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli'yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.

Yaman'ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş'in paralarını Güneş'e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna'dan yardım ister. Fırat'ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur.

Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat'a gösterir. Fırat şok olur.