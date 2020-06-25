Şampiyon 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Şampiyon 27. son bölüm izle)

Şampiyon dizisi bu akşam 27. bölümüyle ekranlara geldi. Yayın günü değişen ve artık her perşembe akşamı yayınlanan Şampiyon dizisinin son bölümünde; Duman tetiği çekecekken yaşanan arbede sonucunda hem Elif, hem de Duman yaralanırlar. Fırat, silah sesini duyar duymaz temkinli adımlarla salona girer. Duman Fırat’ı gördüğünde Elif’i geride bırakıp salondan kaçar. Peki Şampiyon 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon 27. son bölüm izleme ekranı...

Önceleri pazar akşamları yayınlanan ve ardından yayın tarihi değiştirilerek perşembe akşamları yayınlanmaya başlayan Şampiyon dizisi, bu akşam 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Beğeniyle takip edilen dizinin son bölünde; Fırat, Elif için Suna'dan yardım istemiş ve Suna, çok kan kaybeden Elif'i tedavi etmek üzere “Yaman eve” gelmiştir. Bu sırada eve dönen Zafer, Suna ve Fırat'ı yaralı haldeki Elif'in başında bulur ve Fırat'la da münakaşa eder. İşte Şampiyon 28. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı…

ŞAMPİYON 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon dizisinin 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda olacak.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ŞAMPİYON 27. BÖLÜM İZLE

Şampiyon 27.Bölüm Özet

Duman tetiği çekecekken yaşanan arbede sonucunda hem Elif, hem de Duman yaralanırlar. Fırat, silah sesini duyar duymaz temkinli adımlarla salona girer. Duman Fırat'ı gördüğünde Elif'i geride bırakıp salondan kaçar.

Bütün bunlar olurken diğer tarafta Zafer, nişan yüzüğünü eline geri veren Selvi'yi ikna etmek için kapısına dayanmıştır. Ne kadar “dil dökerse döksün” Selvi'yi ikna edemez… Selvi'nin kararı kesindir ve bu ayrılığın geri dönüşü yoktur. Her defasında sevdiğini bir şekilde ikna etmeyi başaran Zafer, bu defa eli boş dönmüş, yıkık perişan bir halde eve gelmiştir.

Fırat, Elif için Suna'dan yardım istemiş ve Suna, çok kan kaybeden Elif'i tedavi etmek üzere “Yaman eve” gelmiştir. Bu sırada eve dönen Zafer, Suna ve Fırat'ı yaralı haldeki Elif'in başında bulur ve Fırat'la da münakaşa eder. Yaşanan tartışma büyür ve Fırat'la Zafer arasında kısa süreli bir arbede yaşanır. Bu arbedenin neticesinde Zafer, Fırat'a evden gitmesini söyler. Artık sadece Selvi'yle değil, Fırat'la da yolları ayrılmıştır. Öte yandan Elif'in ölmediğini öğrenen Tansel de deliye dönmüştür. Duman'a yarım bıraktığı işi tamamlamasını söyler.