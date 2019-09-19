Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon 2. son bölüm izle

Şampiyon 2. son bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde; Suna yaşadığı şaşkınlık ve öfke nedeniyle, gerçekleri Fırat’ın yüzüne vurunca, Güneş duydukları karşısında büyük bir şok yaşar. Peki Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon 2. son bölüm izleme linki...

Şampiyon dizisinin 2. son bölümünde; Kahramanı olarak gördüğü “Şampiyon” babasının birini öldürmüş olduğu gerçeğiyle yüzleşmek hiç kolay olmayacaktır Güneş için… Şimdi Fırat, yıllardır kaçmaya çalıştığı geçmişiyle, ölümüne sebep olduğu Necdet Suphi'nin yıkılmış ailesiyle karşı karşıyadır.

ŞAMPİYON 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





ŞAMPİYON 2. BÖLÜM İZLE

Üstelik oğluna bu durumu açıklamak hepsinden daha ağırdır şampiyon için… Kafkas'ın yıllar sonra birdenbire karşılarına çıkışı, Özer ailesinde infial yaratır. Babasının ölümüyle yaşadığı travmayı bir türlü atlatamayan Kerem'in öfkesi, Kafkas'ı karşısında gördüğü andan itibaren daha da kontrol edilemez bir hal alır.

Yeğeninin öfke ve intikam hırsıyla yanlış bir şey yapmasına engel olmaya çalışırken bir yandan da meslek etiği ve abisinin acısı arasında kalmıştır. Yıllar önce yaptığı hata, Fırat'ın elinden mesleğini, itibarını, tüm hayallerini aldığı yetmezmiş gibi, şimdi de oğlunun iyileşme umudunu elinden almak üzeredir. Fakat ne pahasına olursa olsun oğlu için ayakta kalmaya yemin etmiş olan Şampiyon'un pes etmeye niyeti yoktur.

Fırat oğlunu iyileştirmek için canhıraş mücadele etmeye devam ederken yıllardır sakladığı büyük sırrın, Kafkas'ın gelişiyle ortaya çıkmasından çekinen Tansel, hiç vakit kaybetmeden kozlarını oynamaya başlar. Şampiyon Kafkas için en zorlu rakibi, geçmişi ile dövüşeceği zorlu bir raund daha başlamıştır artık…