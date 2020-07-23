Şampiyon 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Şampiyon 31. son bölüm izle)

Şampiyon dizisi bu akşam 31. bölümle ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki son bölümünde; Güneş’in ani rahatsızlığı Fırat ve ailesinin sımsıkı kenetlenmesine vesile olmuştur. Güneş’e uygun dokunun bulunabilmesi için hepsi donör olur. Güneş’in hastalığı, Yaman’ın vasiyetinin yerine gelmesine ve geride bıraktığı ailesinin kenetlenmesine olanak sağlamıştır. Peki Şampiyon 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon 31. son bölüm izleme ekranı...

TRT 1 ekranlarında her perşembe izleyiciyle buluşan Şampiyon dizisinin bu hafta 31. bölümü yayınlandı. Şampiyon’un son bölümünde; Fırat ve diğerlerine büyük bir haber gelir. WBC'de Dünya şampiyonu olan efsanevi İrlanda asıllı İngiliz boksör Sean McVardy Fırat'a maç teklifinde bulunur. Zafer ve diğerleri bu haberle birlikte çılgına dönerler. İşte Şampiyon 32. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki.

ŞAMPİYON 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon dizisinin 32. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Şampiyon yeni bölüm fragmanı dizi bitiminden hemen sonra yayınlanacak ve sayfamızda yer alacak.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ŞAMPİYON 31. SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş'in ani rahatsızlığı Fırat ve ailesinin sımsıkı kenetlenmesine vesile olmuştur. Güneş'e uygun dokunun bulunabilmesi için hepsi donör olur. Güneş'in hastalığı, Yaman'ın vasiyetinin yerine gelmesine ve geride bıraktığı ailesinin kenetlenmesine olanak sağlamıştır. Fakat bir yandan da zorluklarla mücadele etmeleri gerekmektedir.

Hastaneden eve döndükleri gün, Tansel'in onlar için hazırladığı kötü sürprizle yüzleşirler. Tansel evlerini dağıtmış, darmaduman etmiştir. Zafer ve Fırat ikilisi bu manzarayla karşılaştıkları an durumu Güneş'ten saklayıp, el birliğiyle evi toplayarak Güneş'e hiçbir şey belli etmeden bu güçlüğün de üstesinden gelirler.

Bu arada Fırat ve diğerlerine büyük bir haber gelir. WBC'de Dünya şampiyonu olan efsanevi İrlanda asıllı İngiliz boksör Sean McVardy Fırat'a maç teklifinde bulunur. Zafer ve diğerleri bu haberle birlikte çılgına dönerler. Yaman'ın bir vasiyeti daha gerçekleşecektir bu sayede. Fakat Fırat düşüncelidir. Oğlunu bu halde bırakıp gitmek istemez. Önceliği onun sağlığıdır ve böylesi bir süreçte onun elini bırakmayacaktır.

Öte yandan Suna'dan da iyi haber gelir. Güneş için için seferber olan hiç kimsenin dokusu uymamıştır. Ancak bir kişi hariç… Babası Fırat. Şimdi Fırat, büyük bir ikilemin ortasındadır. Ya oğluna umut olabilmek için bir an önce ameliyat masasına yatacak ya da ömrü hayatının en büyük maçına çıkacaktır. Fırat tereddüt etmeksizin oğlunu seçer ve ameliyat için gün alınır. Fakat ameliyat günü onları hiç beklenmedik bir sürpriz beklemektedir. Olabilecek en kötü sürpriz.