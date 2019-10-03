Şampiyon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon 4. son bölüm izle

Şampiyon dizisi 4. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı dizinin ekran macerası kısa sürdü. Reytinglerde beklenen performansı gösteremeyen dizinin final yapacağı iddia edildi. Peki Şampiyon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon 4. son bölüm izleme linki...

Şampiyon dizisinin 4. son bölümünde; Güneş Suna'nın görev yaptığı hastaneye kaldırılmıştır. Yaman, Nesli, Serhat ve Mücella başındadır. Fırat'ın ve Zafer'in nezarette olduğundan hiçbirinin haberi yoktur.Tansel nezaretteki Fırat'la pazarlık yapar. Özgürlüğüne karşılık Güneş'ten vazgeçmesini ister.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ŞAMPİYON FRAGMAN

ŞAMPİYON 4. SON BÖLÜM İZLE

Yaman hoca ile çalışmak isteyen Kerem pes etmez. Spor salonunda kapısında adeta nöbet tutar. Sonunda Yaman onu neden kabul etmeyeceğini Kerem'e anlatır. Tansel'in Fırat'ı tehdit ettiğini öğrenen Suna çok kızgındır. İkisi bu yüzden gerilir. Suna Tansel'in telefonlarına çıkmaz.

Tansel ile işbirliği yapan Mücella krizi fırsata çevirir ve Fırat'a bir teklifte bulunur. Çaresiz Fırat Mücella'nın bu teklifini kabul eder. Nesli'nin sırrını bir şekilde öğrenen Zafer çılgına döner. Nesli tam Fırat'a açılmak isterken herkesin duygularını altüst edecek bir gelişme olur.

Suna'nın başvurusuyla Güneş'in devlet korumasına alınması ihtimali gündeme gelmiştir. Sosyal hizmetler yetkilileri ve polisler çocuğun durumunu ve yaşam koşullarını yerinde değerlendirmek için salona geldiklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşamışlardır. Fırat elinde silahla, Kerem'le boğuşurken, Güneş'in kilitlendiği odada feryat figan ağlar halde olması, baba-oğul için durumu içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.

Fırat'ın oğlundan ayrılmaya hiç niyeti yoktur. Fakat zaman ve koşullar aleyhine işlemektedir. Oğlundan ayrılmamak için ona iyi bakabileceğini ispat etmek zorunda olan Fırat'ın acil olarak paraya ihtiyacı vardır. Çaresiz kalan Fırat, Kado'nun da yönlendirmesiyle, Zafer'in tüm itirazlarına rağmen yasadışı dövüşlere katılmayı kabul eder.

Dövüşü kazanıp, aldığı parayla Güneş'i rahat ettirebileceği bir ev tutmak ve koşullarını iyileştirdiğini sosyal hizmetlere ispat etmek isteyen Fırat için, Tansel kötü bir sürpriz hazırlamaktadır. Suna Tansel'in tüm oyunlarından bihaber, bir oğlu babadan ayırmak zorunda olmakla, ona daha güvenli ve iyi koşullar sağlamak arasındaki vicdani gitgeli yaşamaktadır. Bu arada, Suna'nın telkinleriyle Kerem'i bokstan ve salonundan uzaklaştırma kararı alır Tansel. Fakat Kerem'in boksör olmaktan vazgeçmeye niyeti yoktur. Tansel her şeyi çözdüğünü düşündüğü anda, Kerem hiç beklenmedik şaşırtıcı bir hamle yapar.

Fırat bütün bu sıkıntılarla uğraşırken, abisine destek olamadığı, Mücella'ya söz geçiremediği için büyük bir pişmanlık yaşayan Serhat, yeğenini ve abisini bir gece de olsa misafir etmek için Mücella'yı ikna eder. Serhat yeğenini evine götürürken, kardeşinin samimiyetine güvenen Fırat, Mücella'nın alttan alta çevirdiği işlerin farkında değildir. Güneş amcasının evinde beklenmedik bir olay yaşarken Fırat da yasadışı dövüşlerde oğlunu kaybetmemek için hayatının en önemli sınavlarından birini verecektir.