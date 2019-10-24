Şampiyon 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon 7. son bölüm izle…

Şampiyon dizisinin son bölümünün yayınlanmasıyla Şampiyon 8. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Şampiyon'da Zafer Tansel’le ilgili edindiği bilgiyi Fırat’la paylaşır. Akif’in video kaydını izletir. Yıllar sonra Necdet Suphi maçında hiçbir suçunun olmadığı gerçeğiyle yüzleşen Fırat ilk anda bu yüzleşmenin ağırlığını kaldıramasa da sonrasında Zafer’den bu kaydı hiçbir şartta Suna’ya izletmemesini tembihler. Artık savaş değil barış istemektedir. İşte Şampiyon 7. bölüm izleme linki..

Şampiyon dizisinin 7. bölümü yayınlandı. Suna, babasının yokluğunda Güneş'le ilgilenmeyi sürdürürken bir yandan da Fırat'la ilgili iç hesaplaşma yaşamaktadır. Ve ilk defa 7 yıl önceki maçta abisinin yerine Fırat'ın da ölebileceği ihtimalini düşünür. Şampiyon dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ŞAMPİYON 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon’un 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak.

ŞAMPİYON FRAGMAN İZLE

ŞAMPİYON SON BÖLÜM İZLE

YEPYENİ HEYECAN

Nihayet babasıyla kavuşan Güneş cephesinde ise her şey yolundadır. Ve hayatlarında yepyeni bir heyecan vardır artık; Okul. Güneş'in okula başlama zamanı gelmiştir ve Fırat oğlunu okula yazdırır…

Nesli, babasıyla hastanede yaptığı konuşmadan dolayı içten içe vicdan azabı çekmektedir… Her ne kadar hala haklı olduğunu düşünse de babasına çok sert çıktığı için üzgündür. Onunla barışmak, özür dilemek ister ama Yaman ortalarda yoktur artık. Üstelik gece eve de gelmez. Ve ertesi gün de öyle… Üstelik telefonuna da cevap vermemekte, salona da gitmemektedir. Zafer, Nesli ve Fırat, iyiden iyiye Yaman'ın başına kötü bir şey geldiğini düşünmeye başlar artık.