Şampiyon bu akşam neden yok? Şampiyon dizisi 25. yeni bölümü ne zaman?

Şampiyon bu akşam neden yok? Şampiyon dizisi 25. yeni bölümü ne zaman?

Şampiyon dizisi de corona virüsünden nasibini aldı. Birçok dizi gibi Şampiyon dizisinin de bu akşam yayın akışında yer almadığı görüldü. Peki Şampiyon neden yok? Şampiyon yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

TRT ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Şampiyon dizisinin bu akşam yeni bölümünün yayınlanmayacağı açıklandı. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şampiyon’un tekrar bölümünün ekranlara geleceği duyuruldu. Peki Şampiyon 25. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

ŞAMPİYON BU AKŞAM NEDEN YOK?

TRT 1’in bu akşamki yayın akışında yer alan Şampiyon dizisinin tekrar bölümü yayınlanacağı açıklandı. Yeni bölümün ise ne zaman yayınlanacağı hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. Şampiyon dizisinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

ŞAMPİYON 25. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman'ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar.

Öte yandan Suna bir şekilde Elif'in asıl amacının Fırat ve Yaman'ı kullanıp Derviş'in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif'e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel'in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.

Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna'ya Fırat'ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler.

Kerem'in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli'yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.

Yaman'ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş'in paralarını Güneş'e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna'dan yardım ister.

Fırat'ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur. Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat'a gösterir. Fırat şok olur.