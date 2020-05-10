Şampiyon bu akşam var mı? Şampiyon dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Şampiyon bu akşam var mı? Şampiyon dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Ekranların sevilen dizilerinden Şampiyon'un yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizi takipçileri son bölüm ardından corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki Şampiyon bu akşam var mı? Şampiyon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisi geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da yayın akışında yer almadı. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi ise henüz belli olmadı.

ŞAMPİYON BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şampiyon dizisi de diğer birçok dizi gibi corona virüsü sebebiyle çekimlerini durdurdu. Şampiyon dizisinin bu akşamki TRT 1 yayın akışında olmadığı görüldü. Dizinin yeni bölüm tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yayın tarihi açıklandığında sitemizde olacak.

ŞAMPİYON SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman'ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar. Öte yandan Suna bir şekilde Elif'in asıl amacının Fırat ve Yaman'ı kullanıp Derviş'in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif'e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel'in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.

Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna'ya Fırat'ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler. Kerem'in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli'yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.

Yaman'ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş'in paralarını Güneş'e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna'dan yardım ister. Fırat'ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur.

Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat'a gösterir. Fırat şok olur.