Şampiyon bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışında Şampiyon var mı?

Şampiyon bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışında Şampiyon var mı?

Her pazar akşamı ekranlara gelen Şampiyon dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizi takipçileri bu akşam Şampiyon'un yeni bölümünün olup olmadığını araştırıyor. Peki TRT yayın akışında bugün Şampiyon dizisi var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sevilen dizi Şampiyon’un son olarak 25. bölümü ekranlara gelmişti. Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle birçok dizide olduğu gibi Şampiyon dizisinde de çekimlere ara verildi. Peki Şampiyon bu akşam TRT 1 yayın akışında var mı? Şampiyon yeni bölümü ne zaman?

ŞAMPİYON BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şampiyon dizisi de diğer birçok dizi gibi corona virüsü sebebiyle çekimlerini durdurdu. Şampiyon dizisinin bu akşamki TRT 1 yayın akışında olmadığı görüldü. Dizinin yeni bölüm tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yayın tarihi açıklandığında sitemizde olacak.

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman'ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar. Öte yandan Suna bir şekilde Elif'in asıl amacının Fırat ve Yaman'ı kullanıp Derviş'in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif'e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel'in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.

Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna'ya Fırat'ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler. Kerem'in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli'yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.

Yaman'ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş'in paralarını Güneş'e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna'dan yardım ister. Fırat'ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur.

Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat'a gösterir. Fırat şok olur.