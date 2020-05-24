Şampiyon bu akşam yayınlanacak mı? Şampiyon yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Şampiyon bu akşam yayınlanacak mı? Şampiyon yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Şamppiyon dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Corona virüsü nedeniyle haftalardır ekranlardan uzak kalan Şampiyon dizisinin yeni bölüm tarihi ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Şampiyon bu akşam yayınlanacak mı? Şampiyon 26. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT’nin sevilen dizilerinden biri olan Şampiyon’un yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizi takipçileri son olarak 25. bölüm ile ekranlara gelen Şampiyon dizisinin yeni bölümünün yayın tarihini merak ediyor. Peki Şampiyon yeni bölüm tarihi belli oldu mu? Şampiyon bugün var mı?

ŞAMPİYON BU AKŞAM YAYINLANACAK MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şampiyon dizisi bu hafta da yayın akışında yer almadı. Şampiyon’un yayın saatinde “Madagaskar” isimli yabancı sinema yer alıyor. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda sizlere aktaracağız.

ŞAMPİYON 25. SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON SON BÖLÜM FRAGMANI

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman’ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar. Öte yandan Suna bir şekilde Elif’in asıl amacının Fırat ve Yaman’ı kullanıp Derviş’in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif’e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel’in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.

Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna’ya Fırat’ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler. Kerem’in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli’yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.

Yaman’ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş’in paralarını Güneş’e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna’dan yardım ister. Fırat’ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur.

Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat’a gösterir. Fırat şok olur.