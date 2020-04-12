Şampiyon bugün (12 Nisan) var mı? Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman?

Şampiyon bugün (12 Nisan) var mı? Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman?

Şampiyon dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Her hafta pazar akşamı yayınlanan dizinin yeni bölünü bekleyen izleyiciler yazımızdan dizi hakkındaki son gelişmeleri takip edebilirler. Peki Şampiyon bugün var mı? Şampiyon yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

TRT ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Şampiyon’un bugün yayın akışında yer almadığı görüldü. Bu gelişme ardından dizi takipçileri Şampiyon’un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etti. İşte Şampiyon dizisi hakkında yapılan açıklamalar…

ŞAMPİYON BUGÜN VAR MI?

Dizinin bu akşamki yayın saatinde ‘Hıçkırık’ isimli yabancı sinema yer alıyor.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şampiyon dizisinin yeni bölüm tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizi çekimlerinin corona virüsü salgınına bağlı olarak ileri bir tarihte başlayacağı tahmin ediliyor. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından TRT’nin yayın akışı hakkında paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım;

#Evdekal‘anlar için evler hayat dolsun diye kısa sürede yepyeni bir yayın kuşağı hazırladık. Nostaljik dizi ve filmlerden, sağlıklı yaşam ve spora kadar onlarca farklı türde içerik TRT ekranlarında olacak. Evde kalın.

TRT ile #EvHayatDolu pic.twitter.com/NVcOzRaV5X — ibrahim eren (@ibrahimeren) April 3, 2020

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman'ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar.

Öte yandan Suna bir şekilde Elif'in asıl amacının Fırat ve Yaman'ı kullanıp Derviş'in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif'e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel'in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.

Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna'ya Fırat'ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler.

Kerem'in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli'yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.

Yaman'ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş'in paralarını Güneş'e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna'dan yardım ister. Fırat'ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur.

Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat'a gösterir. Fırat şok olur.