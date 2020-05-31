Şampiyon bugün var mı? Şampiyon dizisi yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Şampiyon bugün var mı? Şampiyon dizisi yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Şampiyon dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Her hafta pazar akşamı izleyici ile buluşan Şampiyon dizisi salgın nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Peki Şampiyon bu akşam yayınlanacak mı? Şampiyon yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Ekranların sevilen dizisi Şampiyon son olarak 25. bölüm ile ekranlara gelmiş ve ardından pandemi nedeniyle çekimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Şampiyon dizisinin takipçileri ise yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. İşte Şampiyon dizisinden son gelişmeler…

ŞAMPİYON BU AKŞAM YAYINLANACAK MI? YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ?

Şampiyon dizisi bu hafta da yayın akışında yer almadı. Şampiyon'un yayın saatinde “Seksenler” isimli dizi yer alıyor. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda sizlere aktaracağız.

ŞAMPİYON 25. SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON SON BÖLÜM FRAGMANI

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman'ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar. Öte yandan Suna bir şekilde Elif'in asıl amacının Fırat ve Yaman'ı kullanıp Derviş'in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif'e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel'in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.

Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna'ya Fırat'ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler. Kerem'in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli'yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.

Yaman'ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş'in paralarını Güneş'e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna'dan yardım ister. Fırat'ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur.

Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat'a gösterir. Fırat şok olur.