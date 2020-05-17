Şampiyon dizisi bugün yayınlanacak mı? Şampiyon 26. yeni bölümü ne zaman?

Şampiyon dizisi yeni bölümü heyecanla beklenen diziler arasında. Dizinin çekimleri bilingiği gibi corona virüsü nedeniyle ertelenmişti. Peki Şampiyon bugün yayınlanacak mı? Şampiyon 26. yeni bölümü ne zaman?

Her hafta pazar akşamı TRT ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen dizi son haftalarda ekranlarda yer almadı. Şampiyon takipçileri ise yeni bölümün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını ve yeni bölüm tarihni merak etmeye başladı. Peki Şampiyon bugün var mı? Şampiyon yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

ŞAMPİYON BUGÜN VAR MI?

Şampiyon dizinin bu haftaki yayın akışında da yer almadı. Dizinin yayın saatinde ‘Ramzan Sevinci’ ve ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ programları bulunuyor.

ŞAMPİYON 26. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şampiyon dizisinin yeni bölüm tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin corona virüsü salgınında normalleşme sürecinin de başlamasıyla önümüzdeki haftalarda çekimlerine kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

ŞAMPİYON 25. SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON SON BÖLÜM FRAGMANI

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman'ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar. Öte yandan Suna bir şekilde Elif'in asıl amacının Fırat ve Yaman'ı kullanıp Derviş'in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif'e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel'in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.

Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna'ya Fırat'ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler. Kerem'in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli'yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.

Yaman'ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş'in paralarını Güneş'e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna'dan yardım ister. Fırat'ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur.

Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat'a gösterir. Fırat şok olur.