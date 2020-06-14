Şampiyon dizisinin yayın günü değişti! Şampiyon 26. yeni bölüm ne zaman?

Şampiyon dizisinden beklenen haber geldi. TRT ekranlarında her pazar yayınlanan Şampiyon dizisi yeni yayın gününde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son olarak 25. bölüm ile ekranlara gelen dizi pandemi nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Dizinin 26. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Şampiyon dizisinden son gelişmeler...

Her hafta pazar akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Dizi takipçileri heyecanla beklediği 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şampiyon’un yeni yayın günü de böylece belli oldu. Şampiyon dizisi artık her hafta perşembe günü izleyicisiyle buluşacak.

ŞAMPİYON 26. BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Corona virüsü nedeniyle çekimleri ertelenen Şampiyon dizisi son olarak 25. bölüm ile izleyici karşısına çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yeniden çekimlere başlayan Şampiyon dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şampiyon dizisi 26. yeni bölümüyle 18 Haziran Perşembe akşamı ekranlara gelecek.

ŞAMPİYON 25. SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman’ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar. Öte yandan Suna bir şekilde Elif’in asıl amacının Fırat ve Yaman’ı kullanıp Derviş’in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif’e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel’in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.

Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna’ya Fırat’ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler. Kerem’in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli’yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.

Yaman’ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş’in paralarını Güneş’e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna’dan yardım ister. Fırat’ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur.

Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat’a gösterir. Fırat şok olur.