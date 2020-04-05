Şampiyon neden yok? Şampiyon 26. yeni bölümü ne zaman?

Şampiyon dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Corona virüsü nedeniyle dizi yayınlarında da aksamalar yaşanıyor. 'Şampiyon neden yok?' sorusu ise dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki Şampiyon 26. yeni bölümü ne zaman?

TRT ekranlarının sevilen dizisi Şampiyon’un bu akşam yayın akışında yer alamadığı görüldü. Dizinin takipçileri ise Şampiyon neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte Şampiyon dizisinden gelişmeler…

ŞAMPİYON NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şampiyon dizisi corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen diziler arasında. Şampiyon dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Dizinin yeni bölüm tarihi belli olduğunda sayfamızda olacak.

ŞAMPİYON 25. SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON SON BÖLÜM FRAGMANI

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman’ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar. Öte yandan Suna bir şekilde Elif’in asıl amacının Fırat ve Yaman’ı kullanıp Derviş’in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif’e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel’in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.

Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna’ya Fırat’ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler. Kerem’in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli’yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.

Yaman’ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş’in paralarını Güneş’e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna’dan yardım ister. Fırat’ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur.

Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat’a gösterir. Fırat şok olur.