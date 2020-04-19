Şampiyon yeni bölüm var mı? Şampiyon yeni bölüm ne zaman? 19 Nisan Pazar TRT 1 yayın akışı…

Şampiyon yeni bölüm var mı? Şampiyon yeni bölüm ne zaman? 19 Nisan Pazar TRT 1 yayın akışı…

Pazar akşamlarının en sevilen dizilerinden dizilerinden Şampiyon bu akşam var mı? Şampiyon en son bölüm yayınlanacak mı? 19 Nisan Pazar TRT 1 yayın akışında neler var? İşte tüm detaylar…

Şampiyon dizinin takipçileri yeni bölüm olup olmadığını aratmaya başladı. Corona virüsün etkilediği sektörlerin biri de dizi piyasası oldu. Birçok Türk dizisi corona virüsü sebebiyle yayınlarına ara verirken, aynı saatte dizilerin tekrarları yayınlanmaya başladı. Setlerine ara veren bir dizi de Şampiyon oldu. Dizi bu akşam üçüncü bölüm tekrarıyla ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.



ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman’ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar.

Öte yandan Suna bir şekilde Elif’in asıl amacının Fırat ve Yaman’ı kullanıp Derviş’in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif’e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel’in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.

Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna’ya Fırat’ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler.

Kerem’in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli’yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.

Yaman’ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş’in paralarını Güneş’e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna’dan yardım ister. Fırat’ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur.

Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat’a gösterir. Fırat şok olur.

19 NİSAN PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Tozkoparan

19:00 TRT Ana Haber

20:00 İğne İplik (Yabancı sinema)

01:05 Kuruluş