Şampiyonlar filimi konusu ne, oyuncuları kimler?

İspanyol basketbol liginde yer alan önemli bir takımın, ikinci antrenörü olarak görev yapan bir basketbol koçu başından geçenleri anlatan Şampiyonlar filmi bu akşam izleyici ile buluşacak. İşte Şampiyonlar filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

ŞAMPİYONLAR FİLMİ KONUSU

Marco Montes, İspanyol basketbol liginde yer alan önemli bir takımın, ikinci antrenörü olarak görev yapan bir basketbol koçudur. Kibirli bir adam olan Marco, bu yüzden özel hayatında sıkıntılar yaşamaktadır. Bir gün basketbol müsabakasında birinci antrenör ile tartışınca stadyumdan kovulur.

Bunun üzerine bir de sarhoş olduğu bir gün polis aracına çarpınca tutuklanır. Hakim karşısına çıkan Marco, bir seçim yapmak zorunda bırakılır. Ya 2 yıl hapis yatacak ya da 90 gün boyunca topluma hizmet etmekle görevlendirilecektir. Gönüllü olmasa da topluma hizmet etmeyi kabul eden Marco, zihinsel engelli çocuklardan oluşan “Los Amigos” adlı bir basketbol takımını eğitmekle görevlendirilir. Bir yandan eşi Sonia ile olan evliliğini kurtarmaya çalışan Marco, bir yandan da çocukları eğitmeye başlar.

Bu sırada “Los Amigos” ulusal paralimpik yarışmaya hak kazandığını öğrenen Marco, kendisini daha büyük bir sıkıntının içinde bulur. Ancak eşinden gördüğü destek sayesinde Marco, hem kendi sorunlarını çözmek hem de takımı şampiyon yapmak için mücadele etmeye karar verir.

OYUNCULARI

Javier Gutiérrez rolü; Marco Montes

Juan Margallo rolü; Julio

Athenea Mata rolü; Sonia

Luisa Gavasa rolü; Amparo

Daniel Freire rolü; Carrascosa

Itziar Castro

Julio Fernández

Sergio Olmo

Jesús Lago

José de Luna

Gloria Ramos

Fran Fuentes

Alberto Nieto Fernández

Roberto Chinchilla

Stefan López