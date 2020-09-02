San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı, 9 şiddetindeki bir depremle burun buruna kalan şehirde ailesini kurtamaya çalışan adamın hikayesi anlatılıyor.

SAN ANDREAS FAYI KONUSU

California’da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi’nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom’un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı'nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles'tan San Francisco'ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.

SAN ANDREAS FAYI OYUNCULARI

New Line Cinema ve Village Roadshow Pictures’ın yapımcılığında, Dwayne Johnson’ın başrolünde oynadığı filmin yönetmeni Brad Peyton, yapımcısı ise Beau Flynn.