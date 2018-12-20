Sanatçı Bülent Ortaçgil’e Begonvil ağacı tepkisi

Sanatçı Bülent Ortaçgil, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki iki katlı binasını bir şarap firmasına kiraya verdi. Firma bina önündeki 25 yıllık begonvil ağacını kesti. Vatandaşlar, hem ağacı kesen firmaya hem de olaya sessiz kaldığı için sanatçı Ortaçgil’e tepki gösterdi. Sanatçı Tarık Tarcan da ağacın kesilmesine sosyal medyadan isyan etti. .

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bozburun'u tanıdıktan sonra yerleşmeye karar veren ve 1999 yılında meşhur Bozburun şarkısını yazan sanatçı Bülent Ortaçgil'e Bozburun halkı ateş püskürüyor. Buna sebep ise, adeta Bozburun'un simge evi haline gelen ve hemen her geçenin fotoğraflarını çektiği Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın önündeki 25 yıllık begonvilin kesilmesi. Ortaçgil, bu yıl binayı Denizlili bir şarap firmasına kiraladı. Firma, binanın önündeki 25 yıllık begonvili kestirdi. Konu sanatçı Bülent Ortaçgil'e iletilirken, sanatçı konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

FİRMAYA YAZI GÖNDERDİLER

Ağacın kesilmesine tepki gösteren Salih Yiğit, firma yetkililerine hitaben “Yaz sezonunda köyümüze gelen binlerce yatçının önünde resim çektirdiği bu doğal güzelliğin katledilmesi ne yazık ki firmanızın Bozburun'a hiç de iyi başlangıç yapmadığını gösteriyor. Kanımızca aynı yere aynı büyüklükte bir begonvil ağacı dikilmesi eskisini geri getirmese bile iyi niyetinizin bir göstergesi olacaktır. Bu konuyu kamuoyuna taşımadan önce size başvurmayı doğru bulduk” şeklinde bir yazı gönderdi.

“BUDAYALIM DEMİŞTİK FAKAT…”

Firma, söz konusu yazıya verdiği cevapta Marmaris'teki ofis binamızı görürseniz yeşil doğaya, ağaçlara ne kadar önem verdiğimizi görebilirsiniz denilerek şu ifadelere yer verildi: “Tadilata girdiğimizde sadece budayalım demiştik fakat çalışan arkadaşlarımızın yanlış anlaması üzerine üzücü olay gelişti”

ŞİKAYET EDECEKLER

Firma bu yazışmadan sonra binanın önüne diğerine göre çok daha küçük bir begonvili ağacı dikti. Daha büyüğü dikilecekti diyerek duruma tepki gösteren vatandaşlar, yaşananlara sessiz kalmakla itham ettikleri sanatçı Bülent Ortaçgil ve firmayı resmi makamlara şikayet etmeye hazırlanıyor.

TARIK TARCAN'DAN TEPKİ

Sanatçı Tarık Tarcan da ağacın kesilmesine kayıtsız kalmayarak Ortaçgil ailesine tepki gösterdi. Tarcan, paylaşımında “Ben o gün kovardım bu kiralayanları Bozburun'dan. Yuuuhhh olsun” dedi.

