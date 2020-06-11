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Sanatçı Göksel’den Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya ziyaret
Sanatçı Göksel’den Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya ziyaret
'Depresyondayım' şarkısıyla gönüllere taht kuran sanatçı Göksel (Demirpençe), Muğla’nın Fethiye İlçe Belediye Başkanı Alim Karaca’yı makamında ziyaret etti. Karaca, Göksel ile iş birliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.
Mustafa SARIİPEK / Muğla
Magazin 11 Haziran 2020 - 12:23

Besteci ve yorumcu olarak kariyer yolculuğunda 2001 yılında çıkardığı Körebe albümünde yer alan ‘Depresyondayım' adlı şarkısıyla tüm müzikseverlerin beğenisini kazanan Türk pop müziğinin ünlü sanatçısı Göksel Demirpençe, Muğla'nın Fethiye İlçe Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti. Karaca, Göksel ile iş birliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

‘Körebe’ albümüyle müzikal anlamda farklı bir noktaya ulaşan, albümün yayınlanmasıyla beraber çıkış şarkısı ‘Depresyondayım’ ile hit haline gelen Göksel'i makamında kabul eden CHP'li belediye başkanı Karaca, “Göksel'i Fethiye'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra iş birliği içinde güzel çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.

Göksel de Karaca'ya misafirperverliği için teşekkür etti. Ziyaret sonrası Karaca ve Göksel hatıra fotoğrafı çekindi.

Son güncelleme: 12:31 - 11.06.2020
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