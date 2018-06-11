Sanatçı Nadide Akdeniz sergisi Bodrum’da açıldı

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Sanatçı Nadide Akdeniz'in “İnsanın Şeylerle ve Doğa ile Bağımlılık Halleri Üzerine” adını verdiği özel seçkiden oluşan sergisinin açılışı Bodrum/Yalıkavak Mine Sanat Galerisi'nde yapıldı. Çok sayıda sanatseverin katıldığı açılış Ressam Nadide Akdeniz'in katılımıyla gerçekleşti. Sanatçının sergide yer alan resimleri; insanın şeylerle ve doğa ile bağımlı ve çapraşık ilişkisi üzerine düşünüp, şeyleri, insanı, doğayı, iç içe geçmiş gündelik ve sıradan durumlarından çıkarıp, sıra dışı bir durum içine yerleştirmenin anlatımı olarak sunuluyor.

Nadide Akdeniz'in “İnsanın Şeylerle ve Doğa ile Bağımlılık Halleri Üzerine” adlı kişisel sergisi 28 Haziran'a kadar Mine Sanat Galerisi Yalıkavak’ta sanat sevenlerin ziyaretini bekliyor.

