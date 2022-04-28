Sanatçı Selçuk Alagöz’ün acı günü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan şarkıcı ve besteci Selçuk Alagöz'ün, 62 yaşında hayatını kaybeden akrabası perküsyon ustası Serdar Uygun bugün düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan şarkıcı ve besteci Selçuk Alagöz'ün, perküsyon sanatçısı kayınbiraderi 62 yaşındaki Serdar Uygun dün sabah tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirmişti.

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Serdar Uygun'un Turgutreis Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Selçuk Alagöz, eşi Birsen Alagöz müzik ve tiyatro dünyasının ünlü isimlerinden Tarık Pabuççuoğlu, Hurşit Yenigün, Zafer Baykal, Aslıhan Say, Rıdvan Yılmaz, Erkin Onuk, Baha Boduroğlu, turizmci Recai Çakır ile Bodrum Mızıkacıları Müzik Grubu yalnız bırakmadı.

“ART ARDA GELEN SAĞLIK SORUNLARI ARAMIZDAN AYIRDI”

Ayakta durmakta güçlük çeken Selçuk Alagöz'ü sanatçı dostları teselli etti. Alagöz, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Kayınbiraderim ile yaklaşık 45 yıl birlikte müzik yaptık sonra o Tayland'dan güzel bir teklif aldı, ancak art arda gelen sağlık sorunları aramızdan kısa zamanda ayrılmasına neden oldu. Allah rahmet eylesin” dedi.

Serdar Uygun’un cenazesi Turgutreis Mahallesi Karatoprak Mezarlığı'nda toprağa verildi.