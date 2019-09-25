Sanatçılardan anlamlı challenge

Sanatçılar Darülaceze Vakfı bünyesinde başlatılan Sanatçı Yaşam Evi projesi için anlamlı bir challenge başlattı. Hande Yener, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Demet Akalın ve Ezgi Mola projeye katkı veren ilk isimler oldu.

Sosyal medyanın “Challenge” akımına bir yenisi daha eklendi. Sanatçılar, bu kez anlamlı bir kampanya için birbirlerine seslendiler. Hande Yener, Darülaceze Vakfı bünyesinde başlatılan Sanatçı Yaşam Evi projesine bağışta bulunduğunu belirtti ve Murat Boz’u da bağış yapmaya davet etti.

Murat Boz da Hande Yener’in bağış davetini kabul ettiğini belirterek, yakın dostu Oğuzhan Koç’a seslendi.

Demet Akalın da Sanatçı Yaşam Evi’ne bağış yapacağını belirten bir gönderi paylaştı ve Ezgi Mola’ya, “Haydi bakalım Ezgi, sen de bağışını yap, güzel bir projede bizim de ismimiz olsun” dedi.