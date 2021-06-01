Sanatçılardan ‘kademeli normalleşme’ tepkisi: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayı için ‘kademeli normalleşme’ takvimini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı takvimde sanatçılar için herhangi bir adım atılmadı, sanatçılar duruma tepki gösterdi.

“İKTİDAR İÇİN HALK SAĞLIĞI SORUNUYUZ”

Redd grubunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Sanatçı, müzisyen, sanat ve eğlence sektörü emekçileri ve dinleyiciler olarak konuşmaktan bir adım öteye geçmemiz gerekiyor. Hayatı sadece kendi yaşam biçimlerinden menkul sanan siyasi iktidar için adeta halk sağlığı sorunuyuz. Dert edip geceleri uyuyamaması gereken Kültür Bakanı için bir turist kadar değerimiz yok? Arkadaşlarımız yaşamlarına son veriyor, yazmak ölümleri engellemiyor sevgili arkadaşlar” denildi.

“RASYONEL DEĞİL İDEOLOJİK”

Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Müzikten, sahneden, sanattan korkmak korkanlar açısından makul gibi görünse de beyhude bir tavır. Keyfi yasaklar aşının yerine geçemez. Bu ülkenin birbirinden değerli müzisyenlerinin, müzik emekçilerinin, sahne sanatçılarının maruz bırakıldıkları şey rasyonel değil ideolojiktir” dedi.

Türk Pop Müziği’nin duayen ismi Nilüfer, “Müzisyene ve müzik sektörüne son darbe bugün itibarıyla vurulmuştur. Sahneleri kapatıp, bizi görmezden gelen, sanatı ve sanatçıyı değersizleştiren herkese yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

“İNTİHAR HABERİ ALMAYIZ UMARIM”

Şarkıcı Demet Akalın da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Müzisyenler ne yapacak? İntihar haberi almayız umarım…” dedi.

Şarkıcı Gülben Ergen ise şunları yazdı: “Restoran kafeterya sabah 7 akşam 21.00 demek konser yok, müzik yok, sanata sanatçıya, müzisyene yaşamak yok demek mi?”

“BU İNSANLARIN ÖNÜNE SANDIK GELECEK”

Şarkıcı Cenk Eren de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Eğlenirseniz, müzik dinlerseniz, sahneye çıkarsanız, konser verirseniz hele birde 22:00 den sonra içki içerseniz bu virüs bulaşır. Lakin eninde sonunda yok saydığınız, umursamadığınız bu insanların önüne seçim sandığı gelecek” ifadelerine yer verdi.