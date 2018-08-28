Sanem’e büyük şok! Erkenci Kuş 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş son bölüm izle

Erkenci Kuş 9. son bölüm ile Star TV'de yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Sanem, Can’a “Gitme” demek istediğinde kapıyı Polen açtı. Sanem şokta. Yurt dışındaki “eski” sevgilisinin Can’ın evinde ne işi var? Sanem, Polen’in nasıl biri olduğunu merak ederken Polen de Can’ın etkilendiği kadının kim olduğunu bulmaya çalışıyor...

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Yayınlandığı ilk günden beri başarılı bir reyting grafiği yakalayan Erkenci Kuş’un geçen hafta bayram nedeniyle eski bölümü yayınlanmıştı. Son bölümde Sanem büyük bir şok yaşıyor. Can Yaman ile Demet Özdemir’in sinerjisini seven izleyiciler merak ediyor: Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler…

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ajansta Remide Hanım'ın yeni mağazası için hazırlıklar tam gaz devam ederken ekip kendini Türk kahvesi ve fal çılgınlığına kaptırıyor. Emre'nin “Ağırdan alalım.” dediği Aylin, Fikr-i Harika'nın işlerine taş koymaktan geri durmuyor.

Nihat ve Muzo, kendi dükkanlarını Mevkıbe ve Aysun'a kaptırınca, bütün enerjilerini Osman'ın kasabında vegan köfte imalatına verdi. Peki onca köfteyi kim yiyecek?

Sanem “Albatros'unu” bulduğunu sandığında Can ne yapacak? Sanem, Polen’i; Can da sahte Albatros’u kıskandıkça işler çığrından çıkacak elbette…

Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ YENİ FRAGMAN

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM