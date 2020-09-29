Şans Kapıyı Çalınca bu akşam yok

ŞANS KAPIYI ÇALINCA BU AKŞAM YOK?

Şans Kapıyı Çalınca’nın neden olmadığı konusunda ATV'den veya yapımcıdan resmi bir açıklama gelmedi. Bu haftaki yayın akışında Şans Kapıyı Çalınca'ya yer verilmedi.

ŞANS KAPIYI ÇALINCA YARIŞMASININ YENİ FORMATI

Yapılan değişikliğe göre yarışmaya iki değil üç aile katılacak. Üç yarışmacı evlerine götürülen oyunlarda ve Salı günleri stüdyoda ilk kez görecekleri sürpriz oyunlarda birbirlerine karşı ter dökecekler. Yarışmanın ilk oyunu olan ‘Avantaj Oyunu’nda üç yarışmacı da aynı anda yarışacak ve en başarılı olan aile, başka bir uygulamaya gerek olmadan finale kalacak. Avantaj oyununda başarısız olan diğer iki yarışmacı aile, yarı finalde kendileri için hazırlanan üç oyuna çıkacak. Eğer bu üç oyundan iki tanesini kazanarak rakibini elerse finale kalma avantajına sahip olacak. Finale kalan iki aile 50 Bin TL'lik ödülü kazanmak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Programın sonunda heyecan daha da artarken yarışmayı kazanan aile tam tamına 50 bin liralık büyük ödülün de sahibi olacak.