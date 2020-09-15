Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yeni sunucusu belli oldu!

Yıllar sonra tekrar ekranlara gelen Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının sunuculuğunu üstlenen oyuncu Ferit Aktuğ ayrılma kararı aldı. Bu kararın ardından format değişikliği yapan Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının da yeni sunucusu belli oldu. Artık programı ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ sunacak.

Başarılı oyuncu Ferit Aktuğ ise yeni bir projeyi değerlendiği için ayrıldığını sevenleriyle paylaştı.

ŞANS KAPIMI ÇALINCA YARIŞMASININ YENİ SUNUCUSU

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yeni sunucusu Emre Altuğ oldu. Programa katılan yarışmacılara kuliste de Berna Keklikler eşlik edecek.

ŞANS KAPIYI ÇALINCA YARIŞMASININ YENİ FORMATI

Yapılan değişikliğe göre yarışmaya iki değil üç aile katılacak. Üç yarışmacı evlerine götürülen oyunlarda ve Salı günleri stüdyoda ilk kez görecekleri sürpriz oyunlarda birbirlerine karşı ter dökecekler. Yarışmanın ilk oyunu olan ‘Avantaj Oyunu’nda üç yarışmacı da aynı anda yarışacak ve en başarılı olan aile, başka bir uygulamaya gerek olmadan finale kalacak. Avantaj oyununda başarısız olan diğer iki yarışmacı aile, yarı finalde kendileri için hazırlanan üç oyuna çıkacak. Eğer bu üç oyundan iki tanesini kazanarak rakibini elerse finale kalma avantajına sahip olacak. Finale kalan iki aile 50 Bin TL'lik ödülü kazanmak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Programın sonunda heyecan daha da artarken yarışmayı kazanan aile tam tamına 50 bin liralık büyük ödülün de sahibi olacak.

ŞANS KAPIYI ÇALINCA YARIŞMASININ YENİ SUNUCU EMRE ALTUĞ KİMDİR?

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul Levent’te ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tam adı Niyazi Emre Altuğ’dur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

1999 yılında çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem'i albüm yapma fikrini aklından bile geçirmeyen Emre Altuğ, müzikte başarılı olunca en büyük isteği olan oyunculukla birlikte yürütmeye karar verdi. 2000 sezonunda, başrollerde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün'ün yer aldığı Bir Kış Öyküsü adlı müzikalde, Ağaçlar Ayakta Ölür, Halk Çocuğu gibi tv filmlerinde Kolay Para, Eve Giden Yol 1914 adlı sinema filmlerinde, Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol aldı. Bu arada müziği de ihmal etmeyen sanatçı ocak 2003'te 2. albümü Sıcak'ı piyasa çıkardı. Çok geçmeden 3. albümü Dudak Dudağa izledi.

Kişiye Özel'i 2 Haziran 2007 tarihinde piyasaya çıkaran Altuğ, 2010 ise Emre Altuğ'dan adlı Maxi Single albümünü, 2011’de Zil albümünü ve 2017 yılında ise Yıldırım Gürses Şarkıları albümünü çıkarmıştır.

Manken ve sunucu Çağla Şikel ile 2008 tarihinde evlenen, 2015 tarihinde de boşanan Emre Altuğ’un bu evlilikten Kuzey ve Uzay isimlerinde iki oğlu bulunmaktadır. Emre Altuğ Koç burcudur.

