Şansa Bak filmi kaç yılında çekildi? Şansa Bak konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı 2018 yapımı Şansa Bak filmi bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında olacak. İki kardeşin başında geçenleri anlatan Şansa Bak filmi hakkında internette araştırma yapılıyor. Peki, Şansa Bak filmi konusu ne? Şansa Bak filminin oyuncuları kim? İşte detaylar…

Şansa Bak filmi bu akşam televizyon ekranlarında ilk kendine yer buldu. Miras peşinde koşan iki kafadar kardeşin maceralarını anlatan Şansa Bak filmi ile ilgili bilgiler haberimizde…

ŞANSA BAK KONUSU

Ömer (30) ve Cengiz (29) kardeşler, bir süredir mirasın peşindedir. Bu sevdayla köyde kazmadık köşe, delmedik tepe bırakmayıp, sayısız kere karakolluk olurlar. Köyün imamı olan babaları Kazım (55), bu duruma daha fazla katlanamaz ve oğullarını köyden sürer. Kardeşler İstanbul yoluna düşerler. İstanbul'da ilk olarak bir dükkan, sonra da başlarını sokacakları bir ev tutarlar. Evin sahibesi Nurten (50)'in kızları Serpil (26) ve Gül (25)'e ilk görüşte aşık olurlar. Aşk hayatları ummadıkları kadar iyi giderken, iş hayatları tam tersi berbattır. Köyden arkadaşları olan ve İstanbul'da muhasebecilik yapan Cengiz'in, dayıları Mehmet'in üstüne katakulliyle açtığı şirket, çekilen kredileri ödemeyecek kadar kötü durumdadır. Tüm bunların üzerine, aşık oldukları kızlara talipler gelmeye başlar. Nefes aldıracak bir iş gelir ama Ömer'in kumar tutkusu yüzünden aldıkları peşinat aynı gün “hiç” olur. Banka borcu, sevgililerini kaybetme korkusu, kumarda kaybedilen peşinat derken, bizimkiler iyice köşeye sıkışır.



ŞANSA BAK OYUNCULARI

Ceyhun Fersoy

Hakan Bulut

Kazım Can Doğan

Büşra Çam

Aysun Tekeli

Aybar Taştekin

Can Alibeyoğlu