Şansımı Seveyim filmi nerede çekilmiştir? Şansımı Seveyim konusu ne, oyuncuları kim?

Şansımı Seveyim filmi nerede çekilmiştir? Şansımı Seveyim konusu ne, oyuncuları kim?

Son dönem Türk sinemasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Şansımı Seveyim, bu akşam tekrardan televizyonlarda olacak. Şanssızlığı nedeniyle ünlenmiş olan Sebahattin, aşık olur ve olaylar gelişir. Cem Gelinoğlu’nun yıldızının parladığı Şansımı Seveyim filminin konusu ve oyuncuları…

Ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamayan Sebahattin, Yaprak'a aşık olmuştur. Bu saatten sonra artık bu şanssızlığa bir son vermesi gerekir. İşte son dönem Türk filmleri arasında öne çıkan Şansımı Seveyim filmi ile ilgili bilgiler…

ŞANSIMI SEVEYİM KONUSU

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.

ŞANSIMIZ SEVEYİM NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Şansımı Seveyim filmi Darıca ve Beykoz semtlerinde kurulan setlerde çekildi. Filmin çekimleri toplamda 3 ay sürdü

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu-Sebahattin

Gökhan Kıraç-İzzet

Zerrin Sümer-Meryem

Ümit Yesin-Sado

Metin Yıldız-Nizam

Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak

Gülsüm Alkan-Sabiha

Mustafa Kırantepe-Durmuş