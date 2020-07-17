Şansımı Seveyim filmi nerede çekilmiştir? Şansımı Seveyim konusu ne, oyuncuları kim?

Ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamayan Sebahattin, Yaprak'a aşık olmuştur. Bu saatten sonra artık bu şanssızlığa bir son vermesi gerekir. İşte son dönem Türk filmleri arasında öne çıkan Şansımı Seveyim filmi ile ilgili bilgiler…
ŞANSIMI SEVEYİM KONUSU
Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.
ŞANSIMIZ SEVEYİM NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?
Şansımı Seveyim filmi Darıca ve Beykoz semtlerinde kurulan setlerde çekildi. Filmin çekimleri toplamda 3 ay sürdü
ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI
Cem Gelinoğlu-Sebahattin
Gökhan Kıraç-İzzet
Zerrin Sümer-Meryem
Ümit Yesin-Sado
Metin Yıldız-Nizam
Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak
Gülsüm Alkan-Sabiha
Mustafa Kırantepe-Durmuş