Şansımı Seveyim konusu ve oyuncuları… Şansımı Seveyim nerede çekildi?

Şansımı Seveyim konusu ve oyuncuları… Şansımı Seveyim nerede çekildi?

Şansımı Seveyim bu akşam televizyonda seyirciler karşısına çıkacak. Son dönemin parlayan isimlerinde Cem Gelinoğlu’nun başrolünde yer aldığı Şansımı Seveyim filminde başka kimler oynuyor merak ediliyor. Şansımı Seveyim nerede çekildi, konusu ne? İşte Şansımı Seveyim filmi hakkında merak edilenler…

Şansımı Seveyim filmi komedi konulu içeriğiyle dikkat çekiyor. Çekimleri Darıca ve Beykoz'da yapılan Şansımı Seveyim filminin konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor. İşte Şansımı Seveyim filmi hakkında merak edilenler…

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu-Sebahattin

Gökhan Kıraç-İzzet

Zerrin Sümer-Meryem

Ümit Yesin-Sado

Metin Yıldız-Nizam

Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak

Gülsüm Alkan-Sabiha

Mustafa Kırantepe-Durmuş

ŞANSIMI SEVEYİM FİLM KONUSU

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak’a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.