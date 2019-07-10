Şansımı Seveyim nerede çekildi? İşte Şansımı Seveyim oyuncuları ve konusu…

Şansımı Seveyim filmi komedi konulu içeriğiyle dikkat çekiyor. Çekimleri Darıca ve Beykoz’da yapılan Şansımı Seveyim filminin konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor. İşte Şansımı Seveyim filmi hakkında merak edilenler…
ŞANSIMI SEVEYİM FİLM KONUSU
Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak’a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.
ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI
Cem Gelinoğlu-Sebahattin
Gökhan Kıraç-İzzet
Zerrin Sümer-Meryem
Ümit Yesin-Sado
Metin Yıldız-Nizam
Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak
Gülsüm Alkan-Sabiha
Mustafa Kırantepe-Durmuş