Şansın Tokyay kimdir? Şansın Tokyay kaç yaşında, nereli?

2012 yılında Survivor'da yarışan Şansın Tokyay'ın hayatı merak konusu oldu. Yarışmaya erken veda eden isimlerden olan Şansın Tokyay bir dönem Basketbol Havası isimli programın sunuculuğunu da yapmıştır.

Şansın Tokyay’ın adı son günlerde sıkça merak edilmeye başlandı. Genç sunucunun hayatı hakkında pek bilgi bulunmasa da 2012’deki Survivor yarışması ve Basketbol Havası isimli programın sunuculuğunu yapmasıyla tanınmıştı.

ŞANSIN TOKYAY KİMDİR?

Şansın Tokyay, 1989 doğumlu Ankara doğumlu sunucudur. 2012 yılında Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışması ile ekran severler tarafından tanınan Tokyay'ın boyu 1.73'tür. Özellikle Survivor’da yaşadığı kaza sonrası kısa süreli hafıza kaybı nedeniyle o dönem çok konuşulmuştur.

Survivor yarışmasından sonra NTV ekranlarında sunucu olarak çalışmalarını sürdürmüş, “Basketbol Havası” isimli program'da birbirinden ünlü basketbolcu isimleri ağırlamıştır.