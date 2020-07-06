Şansın Tokyay kimdir? Şansın Tokyay kaç yaşında, nereli?
Şansın Tokyay’ın adı son günlerde sıkça merak edilmeye başlandı. Genç sunucunun hayatı hakkında pek bilgi bulunmasa da 2012’deki Survivor yarışması ve Basketbol Havası isimli programın sunuculuğunu yapmasıyla tanınmıştı.
ŞANSIN TOKYAY KİMDİR?
Şansın Tokyay, 1989 doğumlu Ankara doğumlu sunucudur. 2012 yılında Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışması ile ekran severler tarafından tanınan Tokyay'ın boyu 1.73'tür. Özellikle Survivor’da yaşadığı kaza sonrası kısa süreli hafıza kaybı nedeniyle o dönem çok konuşulmuştur.
Survivor yarışmasından sonra NTV ekranlarında sunucu olarak çalışmalarını sürdürmüş, “Basketbol Havası” isimli program'da birbirinden ünlü basketbolcu isimleri ağırlamıştır.