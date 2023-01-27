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Şanssızlık Cansu Dere’nin peşini bırakmıyor

Geçen hafta gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Cansu Dere'nin bu kez de evinde yangın çıktı.

Yayınlanma: 08:47 - 27 Ocak 2023 Güncellenme:
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Şanssızlık Cansu Dere’nin peşini bırakmıyor

Cansu Dere, geçen günlerde ödül almak için İspanya’ya gitmek üzereyken havalimanında gıda zehirlenmesi nedeniyle fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

Şanssızlık peşini bırakmayan oyuncunun İstanbul’daki evinde bu kez de elektrik kablosundan kaynaklı yangın çıktı.

Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili oyuncunun menajeri “Her şey yolunda” açıklamasını yaptı.

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