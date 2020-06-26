Şanzel Çetin’den cinayet itirafı

Kamuoyunda “Çatlak Şanzel” ismiyle bilinen şarkıcı Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programında tepki toplayan ifadeler kullandı. İşlediği bir cinayeti anlatan Şanzel, babaannesinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru nasıl öldürdüğünü anlattı.

UZUN SÜRE HAPİS YATTIM

Şanzel: “Babaannem yanlış ameliyatla vefat etti ve babaannemi öldüren doktoru öldürdüm. 7 sene 2 ay 10 gün cezaevinde yatarak kurtuldum, ondan sonra da alışkanlık yaptı. Birkaç kere de yaralamadan cezaevine girdim” dedi.

“ONDAN SONRA ALIŞKANLIK YAPTI”

Çetin sözlerine şu şekilde devam etti, “Ondan sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim” dedi. Şanzel Çetin’in bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, Çetin’in sözlerine kahkaha atan Armağan Çağlayan da eleştiri oklarının hedefi oldu.