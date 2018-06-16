Sapanca’daki vahşete ünlü isimlerden tepki yağdı

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İşte ünlülerden kan donduran olaya tepkiler…

Ömür Gedik: Hayvana eziyete hapis cezası geliyor açıklaması geldi sonunda (ne zaman, tarih verin diye sorasımız var tabii, bu kez peki tamam sustuk teşekkürler demeyeceğiz). Ülkenin medeniyet basamağını çıkmasına vesile olan Kara Melek güzel uyu gittiğin yerde..#HayvanaSiddetSuctur

Şükran Ovalı: Yeter ! Çok mu zor ya !! bu nasıl adalet! çıkarın şu yasayı ! Vicdanınız yok mu sessiz kalanlar yoksayanlar aynısını yaşamadan gitmeyin!! #HayvanaSiddetSuctur cezasız kalmamalıdır ! İnsanlıktan soğuttunuz be kötüler! Yaşamayı haketmiyorsunuz!

Serkan Altuniğne: Aklıma geldikçe üzüntüden deliriyorum. #HayvanaSiddetSuctur 16 yıldır çoğunluk iktidar bir şey yapmadı belli ki yapmayacak yeni gelecek iktidar kimse ilk iş hayvanlarla ilgili yasayı çıkartmalı. Sadece şiddetle ilgili değil pet shoplarda canlı hayvan satışı da hemen yasaklanmalı!

Orhan Aydın: “Ağlayarak, acılar içinde can çekişerek öldü. Vicdansızlık Erdemsizlik Onursuzluk yaşıyor!

Atilla Taş: Hayvanı sevmeyen insanı sevmez. Eğer ömrümden ömür verebilme şansım olsa, şerefim üzerine yemin ederim şu yavruya verirdim. Bayramıımızı zehir ettiler. Güzel uyu canım benim, canım kuzum benim! :(

Metin Uca: Ah küçüğüm ah, şu kötü insanlarla dolu dünyayada yaşama tutunamadın ya. Ama o küçücük bedenin sadece 3 ay sonra unutuacağımız insanlık suçlarından biri olmanın dışında, meclisteki hayvan yasasına hapis cezası konmasına da ön ayak olur inşallah

Cem Davran: Fotoğrafını koyamadım, canım yandı, kıyamadım. Bu vahşet insana dair, bize dair, hayvanların ruhunda böyle iğrenç bir iz yok. Yolda tekme atan, kesen, vuran, eziyet eden hep insan. #HayvanaSiddetSuctur

Dilan Çiçek Deniz: Hiç şiir okumamış gibi kötüsünüz.Bir köpeğin başını hiç okşamamış,hiç bayram şekeri dağıtmamış,çocukla çocuk olmamış gibi kötüsünüz! #HayvanaŞiddetSuçtur

Şahan Gökbakar: Melek oldun artık… Merak etme orada kimse ellerini baltayla kesemeyecek.

İstediğin gibi koşup oynayacaksın küçük dostum. Rahat uyu!