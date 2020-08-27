Sarah Harding, kansere yakalandığını duyurdu

2000'li yılların ünlü müzik grubu Girls Aloud'ın üyelerinden Sarah Harding, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu. Harding, 2020 yılının başlarından beri meme kanseriyle mücadele ettiğini fakat hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de sıçradığını belirtti.

Bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren Girls Aloud grubunun üyelerinden Sarah Harding, kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı, bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiğini ve hastalığın vücudunun diğer yerlerine de yayıldığını söyledi. Harding, hastalıkla elinden geldiği kadar güölü bir şekilde savaştığını ifade etti.

MAYIS AYINDAN BERİ SOSYAL MEDYADA YOKTU

Sarah Harding, mayıs ayından bu yana sosyal medya hesabından paylaşım yapmaması dikkat çekiyordu. Harding, Instagram hesbaından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

* Herkese merhaba, umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir. Bu yılın başlarında meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım: kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçradı. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum.

“DOĞRU ZAMANIN GELDİĞİNİ FARK ETTİM”

Ünlü şarkıcı, haberi sosyal medyadan duyurmasının şoke edici olduğunu söyledi ve ekledi: “Niyetim bu değildi ama geçen hafta benim hastanede görüldüğüm haberleri yayıldı. Ben de insanların neler olduğunu artık öğrenme zamanı geldiğini düşündüm.”

Harding bu sayede kendisini merak eden hayranlarına da teşekkür etti. Ünlü isim, “Benim harika annem, ailem, yakın arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar” diyerek kendisiyle ilgilenen sğalık görevlilerine, doktorlara ve hemşirelere de teşekkür etti.