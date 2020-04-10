Sarah Silverman, salgında çalışanlara balkondan destek verdi

Ünlü komedyen ve oyuncu Sarah Silverman, corona virüsü salgını döneminde sağlık, market ve kargo çalışanlarını desteklemek için her akşam balkona çıkıp ses çıkarma eylemine katıldı.

Corona virüsü salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları ve salgın esnasında çalışmayı bırakmayanlara destek için dünyanın dört bir yanında insanlar her akşam balkonlarda buluşuyor. ABD vatandaşları da her akşam pencerelerine ve balkonlarına çıkarak, durma noktasına gelen hayatı kolaylaştırmak için savaşan tüm çalışanları alkışlayarak ya da tencere ve tavalarla ses çıkararak destek veriyor.

ABD’li ünlü oyuncu ve komedyen Sarah Silverman da, sağlık, market ve kargo çalışanlarına balkondan teşekkür edenler arasına katıldı. Ünlü isim, evinin balkonunda tava ve kaşıkla ses çıkararak, salgında çalışanlara destek verdi.

Silverman, sosyal medya hesabında da, “Her akşam New York’ta saat 7’de insanlar pencerelerine veya yangın merdivenlerine çıkıp tencerelerle ve tavalarla ses çıkararak sağlık, market ve kargo çalışanlarına minnetlerini dile getiriyor. Ben her gün 7-7:03 araso yapıyorum” notunu düştü.