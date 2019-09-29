Sarışın Bomba filmi konusu ne? İşte Atomic Blonde oyuncuları…

Sarışın Bomba, orjinal adı ile Atomic Blonde filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Charlize Theron'un cesur sahnelerinin konuşulduğu Sarışın Bomba filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Peki Sarışın Bomba oyuncuları kimler, konusu ne?

David Leitch tarafından yönetilen 2017 yapımı ABD aksiyon filmi Sarışın Bomba filmi başrollerinde Charlize Theron ve James McAvoy yer alıyor. İşte Sarışın Bomba filmi konusu…

FİLMİN OYUNCULARI

Antony Johnston ve illüstratör Sam Hart tarafından hazırlanan The Coldest City adlı grafik romanından uyarlanan filmde Charlize Theron dışında John Goodman, Toby Jones, Sofia Boutella, Til Schweiger ve Eddie Marsan, James McAvoy gibi oyuncular da yer alıyor.

KONUSU

Lorraine Broughton, MI6’in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin’e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine’in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir…