Şarkı sözleri nedeniyle eleştirilen Lana Del Rey: Çarmıha gerildim

2012 yılında çıkardığı Born to Die albümüyle müzik listelerinin üst sıralarına yerleşen Lana Del Rey, Instagram hesabından uzun bir açıklama yaparak, meslektaşlarına tepki gösterdi.

Eylül ayında çıkaracağı White Hot Forever albümünün, müzik endüstrisinde karşılaştığı çifte standartları ele alacağını söyleyen Del Rey, duygusal istismar içeren ilişkilerini konu alan şarkıları için ‘çarmıha gerilmesinden’ yakındı.

“BEYONCE YAPINCA ÖVÜLÜYOR”

Kendisini istismarı yüceltmekle suçlayan kadın şarkıcılar ve alternatif müzik yapanlardan bıktığını ve tüm dünyada tacizci ilişkilerin yaygın olduğunu dile getiren ABD’li şarkıcı şu sözlere yer verdi:

* Doja Cat, Ariana (Grande), Camila (Cabello), Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj ve Beyonce’nin seski olmak, üzerinde kıyafet olmaması, düzüşmek, aldatmak konusunda bir sürü şarkısı varken, izninizle ben de bedene düşkünlük, ilişki mükemmel olmasa da aşık olmanın güzelliği ya da para için dans etmek yahut canım ne isterse onun hakkında şarkı söylemeye geri dönebilir miyim? Bunun için haça gerilmeden ya da istismarı yücelttiğim söylenmeden?

“HEMCİNSLERİMİN SUÇLAMALARINDAN USANDIM”

* Nihayet kadınların her konuya dalmasına izin verilmişken, benim ilişkilerdeki bazen pasif ya da ezilen rollerimi ayrıntılandıran küçük lirik araştırmalarım sıklıkla insanların, benim ‘kadınları yüzlerce yıl geriye götürdüğümü’ söylemelerine vesile oluyor.

* Ben feminist değilim ama feminizmde benim gibi görünen, benim gibi davranan kadınlar için bir yer olmalı. Hayır dediğinde erkek tarafından evet diye duyulan türde kadınlar, kendi hikayeleri ve sesleri daha güçlü kadınlar ya da kadınlardan nefret eden erkekler tarafından ellerinden alınmış türde kadınlar için…