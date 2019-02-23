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Şarkıcı Banu Zorlu’nun uyluk kemiği kırıldı!
Şarkıcı Banu Zorlu’nun uyluk kemiği kırıldı!
Şarkıcı Banu Zorlu, evinde düşüp uyluk kemiğini kırdığı ortaya çıktı. Yaklaşık 20 gündür evinde yatan şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda belindeki korseyle objektiflere takıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 23 Şubat 2019 - 08:01

Yakın bir arkadaşıyla yemek yediği mekan çıkışı görüntülenen Banu Zorlu, kırılan uyluk kemiği hakkında açıklamada bulundu. “20 gün önce evde uyurken gece tuvalete uyandım. Bir anda ayağım kayıp düştüm. Yere düştüğüm gün bir şey anlamadım. Ertesi günü konsere çıktım, daha sonra artan ağrılarımdan sonra soluğu doktorda almak zorunda kaldım.

“4 HAFTA İŞ GÖREMEZ RAPORU VERDİLER”

Yapılan tetkiklerden sonra uyluk kemiğimde kırık olduğu çıktı. Doktorum 4 hafta iş göremez raporu verdi. Konserlerimin hepsini başka bir tarihe almak zorunda kaldık. 20 gündür evden çıkamadım. Bugün hava almak için dışarıya çıktım” dedi.

Son güncelleme: 15:06 - 22.02.2019
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