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Şarkıcı Bengü, kuaförün kepenklerini indirtti
Şarkıcı Bengü, kuaförün kepenklerini indirtti
Ünlüler dünyasının reklam amaçlı kurgularına gerek basın mensupları gerek toplum alışkın. Türkiye'nin magazin figürleri bazen gece yarısı mücevherci dükkânı açtırarak bazen torbalar dolusu alışveriş yaparak gündeme gelmeye çalıştı. Kavgalar, polemikler, kurgu aşklar da sıklıkla kullanılan yöntemlerden. Son olarak Bengü, saçlarını yaptırdığı kuaförü kapattırarak şaşırttı.
Emre ÇEVİK
Magazin 30 Haziran 2018 - 11:38

İşadamı Selim Selimoğlu’yla önümüzdeki yaz evlenmeye hazırlanan şarkıcı Bengü, önceki gün Kuruçeşme’de kuaförde görüntülendi. Öğle saatlerinde geldiği mekanı kendi bakımı için kapattıran Bengü, gazetecilere görüntü vermemek için kuaförün kepenklerini indirtti.

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Saat 23.00 sularında kuaförden ayrılan Bengü, “Arkadaşlar sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Ben yaklaşık 8 saattir buradayım” şeklinde konuştu.

bengu-5Bengü’nün saç rengini açtırdığı dikkatlerden kaçmadı.

Son güncelleme: 12:58 - 30.06.2018
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