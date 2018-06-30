Şarkıcı Bengü, kuaförün kepenklerini indirtti
İşadamı Selim Selimoğlu’yla önümüzdeki yaz evlenmeye hazırlanan şarkıcı Bengü, önceki gün Kuruçeşme’de kuaförde görüntülendi. Öğle saatlerinde geldiği mekanı kendi bakımı için kapattıran Bengü, gazetecilere görüntü vermemek için kuaförün kepenklerini indirtti.
Saat 23.00 sularında kuaförden ayrılan Bengü, “Arkadaşlar sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Ben yaklaşık 8 saattir buradayım” şeklinde konuştu.
Bengü’nün saç rengini açtırdığı dikkatlerden kaçmadı.