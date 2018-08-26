Şarkıcı Berkay kimdir? Kaç yaşında nerede doğdu? İşte Berkay’ın tam adı ve hakkında merak edilenler…

Şarkıcı Berkay kimdir? Kaç yaşında nerede doğdu? İşte Berkay’ın tam adı ve hakkında merak edilenler…

Şarkıcı Berkay magazinin gündeminde! Şarkıları ve geçmişteki özel hayatı ile magazin basınının gündeminden düşmeyen Berkay kimdir? Kaç yaşında nerede doğdu? İşte ünlü şarkıcı hakkında merak edilenler, kısa bir hayat hikayesi ve biyografisi...

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Şarkıcı Berkay kimdir? Kaç yaşında nerede doğdu? soruları yurttaşlarımız tarafından merak ediliyor. İşte aldığı ödüller, albümleri, singleları ve özel hayatına dair bilinmeyenler…

ŞARKICI BERKAY KİMDİR? BERKAY ŞAHİN HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Tam adı Berkay Şahin’dir. 29 Aralık 1981’de Ankara’da doğmuştur.Türk şarkıcıdır.

1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir‘de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul‘da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul’a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü “Ele İnat” ile ‘en iyi sanatçı’ ödülüne layık görüldü. İkinci albümü “Aşk Sadece” 2012 yılında yayınlandı.

Diskografi

Stüdyo albümleri

Ele İnat (2010, Poll Production)

Aşk Melekleri (2014, Avrupa Müzik)

Arabest (2016, Avrupa Müzik)

Yansıma (2017, Avrupa Müzik)

Singlelar

Aşk Sadece (2012, Poll Production)

Doksana Bir Kala (2013, Poll Production)

Benim Hikayem (2015, Avrupa Müzik)

Uygun Adım (2016, Avrupa Müzik)

Kazandığı ödüller

2010 14.İstanbul Fm Altın Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2011 17.Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

A.G.D Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Türkiye Engelliler Derneği Yılın En’leri En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

38. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Solist

Taksiciler Günü Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2012 İstanbul Kültür Üniversitesi Yılın Pop Sanatçısı

2015 5.Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri Yılın En İyi Albümü (Aşk Melekleri)

2016 5.TURKMUSC Ödülleri Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı