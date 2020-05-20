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Şarkıcı Edis’in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği, kadının kimliği belli oldu
Şarkıcı Edis’in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği, kadının kimliği belli oldu
Şarkıcı Edis, Instagram hesabından yatakta bir kadınla sarmaş dolaş verdiği pozu paylaştı. Fotoğrafı kısa sürede silen Edis'in poz verdiği kadının şarkıcının Aybüke Albere olduğu iddia edildi.
Magazin 20 Mayıs 2020 - 11:45

Müzik dünyasının sevilen isimlerin Edis, dün sosyal medya hesabından bir kadınla sarmaş dolaş çekişmiş fotoğrafını paylaşarak herkesi şaşırttı. Edis’i n poz verdiği kadının kimliği sırtındaki dövmeden dolayı ifşa oldu.

DÖVME DETAYI

Popçu Edis’in bir kadına sarılarak verdiği poz, magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı, gelen tepkiler sonrası fotoğrafı kaldırmak zorunda kaldı. Edis’in yakın çevresi o fotoğraftaki kadının Aybüke Albere olduğunu ileri sürerek “Neden soruyorsunuz ki? O kadın Aybüke Albere. Onu tanıyan herkes sırtındaki dövmeden bilir” ifadelerini kullandı.

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