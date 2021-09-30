Şarkıcı Efkariye hayatını kaybetti

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, asıl adı Nurperi Işıközü olan şarkıcı Efkariye'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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1980’li yılların başında arabesk tarzındaki şarkılarıyla ve rol aldığı filmlerle adını duyuran Efkariye’nin geçen pazartesi günü vefat ettiği öğrenildi.

Ses sanatçısı Onur Akay, “1980’li yılların arabesk şarkıcısı Efkariye’yi kaybettik. Asıl adı Nurperi Işıközü olan Efkariye, geçen mart ayında dayanılmaz ağrılarla hastaneye başvurduğunda boğazında tümör tespit edildi. Biyopsi sonrası kanserle savaşmaya başlayan Efkariye, kemoterapi görüyordu. 15 gün önce bir düşme ile hastaneye kaldırılan Efkariye’yi maalesef 27 Eylül’de kaybettik. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına ve onu tribünlerden tanıyan ve çok seven Fenerbahçe camiasına da başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı. (DHA)