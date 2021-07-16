Şarkıcı Gülden’i eski eşi YouTube’dan tehdit etti

Şarkıcı Gülden, yeni seslendirdiği ‘Yandan Yandan’ adlı şarkısını, YouTube üzerinden yayınladı. Gülden, 3 yıl önce boşandığı Ercan Mutlu isimli erkeğin taciz ve tehdit mesajlarına maruz bırakıldı. Mutlu, şarkının altındaki yorum kısmına yazdığı mesajlarla, şarkıcıya tehditler savurdu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Diğer yandan bir süredir boşandığı erkekle sorun yaşayan Gülden’in eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

Ercan Mutlu’nun tehdit mesajları ise şu şekilde:

“Bir çift ayakkabı ile Londra’ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuşum! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edeceğim!”

“İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor…”

“Bugüne kadar iyi niyetli davrandım. Artık savaş zamanı. Ben kızımı her şekilde görürüm ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin.”