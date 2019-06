Mest Of adlı albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan İrem Derici takipçilerinden tam not alırken bir yandan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Hesabını aktif olarak kullanan ve son derece renkli paylaşımlara imza atan Derici bu defa telefon konuşmalarıyla ilgili şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Her telefon çaldığında çok heyecanlandığını ve panik atak geçirdiğini söyleyen Derici şu sözleri kullandı: