Şarkıcı Lara’nın evinde yangın çıktı

Geçtiğimiz aylarda Antalya'da yürürken araba çarpan şarkıcı Lara, hastanelik olmuştu.

TALİHSİZ KAZALAR ARKA ARKAYA GELDİ

Kazadan hafif yaralarla kurtulan Lara'nın, bu sefer de ailesiyle birlikte yaşadığı evi yandı. Üst üste talihsiz kazalar yaşayan şarkıcının Alanya'daki evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında eşyalar küle döndü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Lara, “Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi.

Ailem zor saatler yaşadı şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan… Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan binlerce mesaj atan bütün dostlarıma sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun” dedi.