Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Şarkıcı Levent Dörter’in corona virüsü testi pozitif çıktı
Şarkıcı Levent Dörter’in corona virüsü testi pozitif çıktı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Dörter, herkesten dua istedi.
Magazin 31 Mart 2020 - 12:13

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Levent Dörter, önceki akşam corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Dörter’in test sonucu ise belli oldu.


“BOLCA DUA İSTİYORUM”

Kötü haberi sosyal medya sayfasından paylaşan Levent Dörter, “Arkadaşlar merhaba..Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı. Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua… Hepinizi çok seviyorum…” dedi.

İLGİLİ HABERCorona virüsü şüphesiyle hastaneye yatırılan Levent Dörter'den açıklama!
Son güncelleme: 12:17 - 31.03.2020
Etiketler