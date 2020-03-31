Şarkıcı Levent Dörter’in corona virüsü testi pozitif çıktı

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Levent Dörter, önceki akşam corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Dörter’in test sonucu ise belli oldu.



“BOLCA DUA İSTİYORUM”

Kötü haberi sosyal medya sayfasından paylaşan Levent Dörter, “Arkadaşlar merhaba..Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı. Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua… Hepinizi çok seviyorum…” dedi.



