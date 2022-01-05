Şarkıcı Merve Özbey coronaya yakalandı

Şarkıcı Merve Özbey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

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Şarkıcı Merve Özbey, corona virüsüne yakalandı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda test sonucunun pozitif çıktığını belirten Özbey, tedbir çağrısında bulundu.

Merve Özbey, paylaşımında “Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif. Sizlerle bir süre uzak kalacağız ama 10 gün sonra test sonucum negatife döner dönmez yeniden buluşacağız” dedi.

Özbey, önceden planlanan iki konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, “Hepinize tedbirli ve sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.