Şarkıcı Merve Özbey nişanlandı

Sadece başarılı şarkıları ve sahne performansıyla değil özel hayatındaki mutluluğuyla da kendisinden söz ettiren Merve Özbey, dün akşam hayallerindeki evliliğe bir adım daha yaklaştı. Sevgilisi Kenan Koçak ile aile arasında bir nişan yapan Özbey o anlara dair bol miktarda paylaşımda bulundu.

Özbey paylaşımına “Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun 01.12.2019” notunu ekledi. Paylaştığı fotoğraf ile nişanlısını etiketleyen ünlü yıldız, “Biz hazırız sizi bekliyoruz” yazdı. Merve Özbey’in Instagram’dan paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.